Замъглено зрение и задух: Фалшиви инжекции с ботокс разболяха 22 души, 11 са приети в болница

П рез последните месеци 22 души в 11 щата на САЩ са получили симптоми като замъглено зрение и задух, след като са си поставили „фалшиви или неправилно обработени“ инжекции с ботокс извън медицинските заведения, например в спа центрове и частни домове.

(Във видеото може да научите повече за: Козметици инжектират ботокс и хиалурон)

В препоръка, издадена във вторник (23 април), Центърът за контрол и превенция на заболяванията (CDC) предупреждава лекарите за текущото разследване, което провежда съвместно с Администрацията по храните и лекарствата (FDA) и щатските и местните здравни власти. Агенцията съобщава, че 11 от засегнатите хора са хоспитализирани и никой не е починал; случаите са се случили между ноември 2023 г. и края на март 2024 г.

Нито един от 22-мата души не отговаря на официалната дефиниция за случай на ботулизъм. Това рядко и потенциално смъртоносно заболяване възниква, когато ботулиновият токсин циркулира в кръвта и след това уврежда нервите на организма. Ботулиновият токсин, използван при медицински лечения и козметични процедури, известен като ботокс, причинява ботулизъм много рядко, но това е възможно.

На няколко от заболелите все пак е бил даден антитоксин, който лекува ботулизъм, за всеки случай, тъй като страничните ефекти от лошо приложен ботокс могат да наподобяват някои от ранните симптоми на заболяването. Тези симптоми могат да включват замъглено и двойно виждане, запек, инконтиненция, задух, слабост и затруднено повдигане на главата.

Първоначалните съобщения за тези неуспешни инжекции с ботокс се появиха по-рано през месеца, като в Тенеси и Илинойс бяха регистрирани случаи на заболяване, подобно на ботулизъм. По-късно Ню Йорк публикува подобни съобщения.

След разследване FDA издаде предупреждение, че в няколко щата са открити „опасни фалшиви версии на ботокс“, които според съобщенията се използват за козметични процедури. В изявлението си агенцията включва снимки на някои от фалшивите продукти.

„Изглежда, че продуктите са били закупени от нелицензирани източници“, отбеляза FDA.

As fake Botox cases prompt alert in U.S., Canada says no new issues reported – National #MedTech #HealthcareData #HealthcareDigitalization [Video] A total of 22 people in the U.S. reported adverse effects after receiving Botox injections from unlicensed… https://t.co/s1vs7Ac8Bo