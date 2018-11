Кое е най-силното оръжие на съвременните терористи? Това не са бомбите или автоматите, а техните смартфони.

Например преди три години - нападенията в Париж от 13 ноември 2015 г., нямаше как да бъдат планирани и осъществени без смартфони.

Въоръжените групи на „Ислямска държава”, които атакуваха концертната зала „Батаклан” и други места в Париж, използваха широко „умните” устройства, за да координират касапницата, коментира бивш френски служител за борба с тероризма.

Точно преди да влязат в „Батаклан”, където избиха 90 души, нападателите са изпратили текстово съобщение до съучастници в Белгия: „Ние тръгваме. Започна се”.

Но употребата на смартфони от терористите стартира далеч преди атаките в Париж.

През 2003 г. в Ирак самоделните бомби започват да се задействат с изпращането на SMS, когато американските конвои минават покрай взривното устройство. Този метод след това многократно е използван от „Ал Кайда”.

Смартфоните обаче имат и множество други функции, от които терористите се възползват.

В наши дни приложения за криптирана комуникация като „Telegrdm”, „Wire” и „WhatsApp” помагат за размяна на информация, като се избягва полицейското проследяване.

В продължение на няколко години „Ислямска държава” публикува онлайн уроци на няколко езика, обясняващи как да се избере най-добрият софтуер, за да се избегне засичането във военни зони.

В развиващите се страни, откъдето идват голяма част от новите попълнения на терористичните групировки, смартфоните са много по-широко разпространени от компютрите.

„Телефоните вече не са телефони - те са компютри”, смята Лоран Хеслаут, директор на стратегиите за сигурност в „Симантек”.

„Те са много по-мощни от това, което имахме на нашите бюра преди 10 години”, добавя той. „Имат по-голяма изчислителна мощ, повече възможности за памет и свързване. Те са много ефективни инструменти, когато става въпрос за общуване.”

Това прави по-лесно за терористичните групировки да наемат нови членове.

Смартфоните дават възможност на хората за достъп до пропаганда с едно движение по екрана.

А видеоклиповете с атаки и послания на терористичните групировки могат да бъдат заснети и качени за минути.

Но смартфонът може да бъде и причина за провала на екстремистите, въпреки че е най-добрият им актив.

Разузнавателните агенции също се усъвършенстват при използването на телефоните за идентифициране на заподозрените, шпионирането им - а при засичане дори изтеглят данни за доказателство в съда.

Това на свой ред поставя трудни въпроси за технологичните гиганти, които обещават поверителност на потребителите си.

Например „Епъл” бе изправен пред съдебно разследване от ФБР, след като агентите поискаха достъп до данните от телефоните на нападателите, които убиха 14 души в Сан Бернардино, Калифорния, през декември 2015 г.

В крайна сметка следователите успяха да пробият защитите на „Епъл” и без помощта на компанията.

Навсякъде правителствата използват данните от телефоните, за да набележат заподозрени екстремисти.

Френската военна намеса в Мали, стартирала през 2013 г., след като джихадисти превзеха северната половина на страната, започна с въздушни удари, чиито цели бяха избрани на базата на информация от смартфони.

„Днес всички въздушни удари се фокусират върху телефоните”, посочва бившият френски служител за борба с тероризма. „Дори ако продължавате да сменяте SIM-картата, телефонът има собствена идентичност и след като бъде открит, може да продължи да се проследява.”

А когато става дума за полицейски разследвания, смартфоните понякога предоставят повече информация, отколкото техните собственици.

Следователите могат да тръгнат по информационната пътека и да стигнат до съучастници или дори спящи терористични клетки.

Ето защо през последните години лидерите на терористичните групировки във все по-голяма степен отново започват да разчитат на използването на хора като пратеници.

