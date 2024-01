Innerglow: Ярките нови явления на българската музикална сцена

Innerglow е сред ярките нови явления на българската музикална сцена.

Групата съществува от 2017 г. и се утвърди с авторската си музика със специфичен стил, повлиян от класическите и модерните образци в поп и рок стиловете.

Източник: Петър Иванов

С песни като "Chained In Love", "So Long", "Little Magnets", "Start Over", "Lost" и с техните видеоклипове, Innerglow се радват на силно присъствие в телевизионния и радио ефир, както и със свое разпознаваемо звучене.

Групата натрупа множество изяви на фестивалната и клубната сцена и беше част от фестивали като Sunland, Hills of Rock, “Радио парк фест” на БНР, „Капана фест“, Music Daze и др. Скоро след възникването си, Innerglow сподели сцената за общи изяви с изпълнители като “Остава”, Стенли, Hayes & Y, Jeremy?, P.I.F. и др.

Innerglow са Тодор Ковачев – вокали и кийборд, Матей Христосков – ударни и Петър Желев – китара.

През 2019 г. тяхната песен "Chained In Love" прекара пет седмици на върха на класацията на Българското национално радио „БНР Топ 20“.

Първото място в същата класация окупираха и следващите два сингъла на Innerglow – "So Long" и "Little Magnets4, а вокалистът Тодор Ковачев беше част от шестия сезон на музикалното шоу „Гласът на България“.

В края на 2020 г. четиримата издадоха шестия си сингъл "Start Over", в който показаха влиянията си от електронния денс.

През пролетта на 2020 г. пък се проявиха в различна светлина с песента си "Lost", която се отличава с акустично звучене.

След още няколко издадени песни, в края на 2021 г. дойде време и за дебютния албум на Innerglow, озаглавен "Satellites".

Innerglow представят Епизод 11 на MUSICOLOGY LIVE.