Звезден годеж: малкият Кевин от "Сам вкъщи" ще се жени

З вездата от „Сам вкъщи“ Маколи Кълкин е сгоден. 41-годишният актьор е предложил на приятелката си Бренда Сонг, която преди 9 месеца роди първото им дете – синът им Дакота.

33-годишната Сонг е забелязана да носи пръстен с масивен диамант в понеделник, пише сайтът Page Six. Засега представители на двойката не са потвърдили новината.

Годежът идва

след раждането на синът им на 5 април 2021 г. в Лос Анджелис.

„Ние сме изпълнени с радост“, каза двойката в изявление тогава. Момченцето е кръстено на покойната сестра на Кълкин Дакота, която почина през 2008 г., след като я блъсна кола.

