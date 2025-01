„Живата Барби“, обсебена от идеята да е вечно млада, ще получи кръвопреливане от сина си

„Живата Барби“, която е обсебена от идеята да остане завинаги млада, твърди, че ще получи кръвопреливане от 23-годишния си син, за да е „неостаряваща“.

47-годишната Марсела Иглесиас е похарчила 80 000 паунда за козметични процедури и обикновено избира неинвазивни инжекционни процедури, но е решила да опита нещо различно за 2025 г.

