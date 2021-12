Жена се изолира с COVID-19 в тоалетната на самолет

У чителка от САЩ прекарала пет часа в доброволна самоизолация в тоалетната на самолет, след като е дала положителна проба за COVID-19 по време на полет.

Мариса Фотиео казва, че е почувствала, че я боли гърлото, докато пътувала от Чикаго до Рейкявик, в Исландия, на 20 декември.

Тя посочва, че си направила бърз тест с комплект, който е донесла със себе си, давайки положителна проба за коронавируса.

Не е ясно дали жената е трябвало да представи отрицателен резултат от тест за COVID-19, преди да се качи на самолета.

„Беше лудо преживяване“, заявява Фотиео пред Ен Би Си. „150 души в самолета и най-големият ми страх беше да не им го предам”.

Видеото, което тя публикува в Тикток от тоалетната на самолета, е гледано повече от четири милиона пъти.

A woman tested positive mid-air so she quarantined in the plane’s bathroom for the remaining 5 hours of the flight pic.twitter.com/ADNc0KKEM7