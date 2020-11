Защо рибите плуват срещу течението

В реките сьомгата е изправена пред трудна борба по пътя си към местата за хвърляне на хайвера.

Няма толкова много други риби нагоре по течението.

А така хайверът от сьомга ще бъде по-добре защитен от хищници.

Рибите в океана също могат да плуват срещу течението, докато търсят храна.

Дори медузите невинаги плуват по течението.

За да пестят енергия, морските обитатели са разработили интелигентни техники. Те правят въртеливи движения по течението или плуват в някаква форма.

Учените са запомнили тези принципи, за да разработят подводни двигатели.

Един модел е робот, който прилича на скат.

Източник: iStock

