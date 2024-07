Защо мъжете си пускат брада?

П рез последното десетилетие брадата заема важно място в мъжката мода. Това, което някога се смяташе за временно възраждане сред хипстърите в края на 2000 г., сега се е превърнало в основна характеристика на брадичките в цялата страна. Но независимо дали смятате, че брадите са актуални, или не, хората с тях имат различни мотиви за поддържането им. Нови изследвания показват, че притежаването на брада може да е свързано с определен социален статут, както и да означава ангажимент за грижа за семейството.

Окосмяването на лицето при хората е полово диморфен признак, т.е. то е по-силно изразено при мъжете, отколкото при жените. Но замисляли ли сте се някога каква е целта на този факт за нас като вид?

