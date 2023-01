Замръзнали във времето: Смразяващата тайна на кораба призрак "Октавиус"

В историята има много странни мистерии, но една от най-неизвестните е тази за кораба призрак "Октавиус". Открит край бреговете на Гренландия през 1775 г., на борда на "Октавиус" нямало живи членове на екипажа, а останките на всеки член на екипажа били открити замръзнали под палубата. При толкова малко доказателства, за да се определи напълно съдбата на тези 28 членове на екипажа, какво наистина се е случило с екипажа на "Октавиус"?

От светлото начало до трагичната съдба

Прочутият кораб "Октавиус" е построен в средата на XVIII век и през 1761 г. тръгва да плава в открито море. Корабът тръгва от Англия с дестинация някъде в Азия с екипаж от 28 души на борда. Макар че корабът достигнал планираната дестинация около година по-късно, той нямал такъв късмет при обратното си плаване.

Тъй като времето било толкова топло, а морето - толкова спокойно, капитанът на "Октавиус" решил да рискува да пътува през Северозападния проход. Този проход свързва Тихия и Атлантическия океан през Северния ледовит океан около Северна Канада.

Това постижение не е било извършвано досега, затова се предполага, че капитанът е искал да бъде първият, който да осъществи успешно пътуване по този маршрут. Освен това той значително би съкратил времето за връщане, което означава, че ще се приберат у дома много по-рано, отколкото ако бяха избрали първоначалния си маршрут. При толкова доброто време той решил, че рискът си заслужава.

За съжаление рискът не си заслужавал. След като достигнали северната част на Аляска през есента на 1762 г., корабът изчезнал. Последното известно местоположение на кораба е на около 250 мили северно от Уткягвик, Аляска, след което за него не се чува нищо до зловещото му откриване.

