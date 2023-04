Древна находка хвърля светлина върху забавленията на маите

А рхеолози в Мексико са открили детайлно резбован камък, който според тях е бил използван като табло за резултата при пелота - игра с топка, практикувана от маите преди стотици години, съобщи Би Би Си.

Кръглата каменна плоча е намерена в археологическия обект Чичен Ица и се смята, че е на възраст най-малко 1200 години. В центъра са изобразени двама играчи с пищни покривала за глава, заобиколени от йероглифен надпис. В момента експертите анализират писмеността, за да разшифроват евентуалното ѝ значение.

