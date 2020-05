За първи път: Астрономи наблюдаваха "раждането" на екзопланета

А строноми наблюдаваха планета в процес на "раждане" в огромен диск от плътен газ и прах около новообразувана звезда, съобщи "Ройтерс".

Голямата млада планета се образува около звездата AB Aurigae (АБ Колар), чиято маса е около 2,4 пъти колкото Слънцето. Тя е в галактиката Млечния път на 520 светлинни години от Земята. Планетата е 30 пъти по-отдалечена от звездата си, отколкото е Земята от Слънцето. Възможно е тя да не е скалиста, а да е газова и да е по-голяма от Юпитер.

