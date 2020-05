Слънцето навлезе в своя минимум, може да е опасно за астронавтите

В исокоенергийните частици, които се движат в космоса със скоростта на светлината, се увеличават, защото Слънцето навлезе в своя минимум, който може да е опасен за астронавтите и да предизвика повече бури, съобщи в. "Индипендънт".

Лъченето се засилва заради липсата на петна на повърхността на Слънцето. Те се предизвикват от магнитното поле. При минимум, който е редовна част от слънчевия цикъл, магнитното поле на звездата ни е слабо. В резултат повече лъчи навлизат в слънчевата система, обясни Дийн Песнел от космическия център "Годар" на НАСА.

