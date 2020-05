НАСА ще изстреля по график новия марсоход

Н АСА очаква, че ще спази графика и предварително определената дата за изстрелване в космоса на марсохода "Пърсивиърънс" през юли, макар че инженерите и техниците работят при строги мерки за безопасност заради пандемията от новия коронавирус, съобщи UPI.

Изстрелването е планирано за 9 часа местно време на 17 юли от Кейп Канаверал. Марсоходът ще бъде изведен в орбита от ракета "Атлас" и трябва да кацне на Марс на 18 февруари.

Марсоходът може да бъде изстрелян до 5 август и пак ще стигне навреме на Червената планета, която в този период е най-близо до Земята. След това тя се отдалечава много и НАСА ще трябва да чака две години, преди Марс да се доближи достатъчно до планетата ни.

