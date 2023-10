Подходът "малки промени": Как да подобрим здравето си

П ромяна в хранителния режим може да намали въглеродните емисии и да подобри здравословното състояние, показва проучване на изследователи от университета Тулейн в Ню Орлиънс, цитирано от електронното издание Юрикалърт.

В него са участвали също експерти от Харвардския и Станфордския университет.

Положителен ефект се наблюдава при преминаването от говеждо към пилешко месо или пък при замяната на краве мляко с растително. Това може да намали въглеродния отпечатък от храната на средния американец с 35 процента, като същевременно повиши качеството на приеманата храна с между 4 и 10 процента, сочи проучването.

Тези констатации подчертават потенциала на т.нар. подход на "малки промени", който според изследователите може да насърчи повече потребители да преминат към хранителни режими, щадящи климата.

Производството на хранителни продукти е причина за между 25 и 33 на сто от емисиите парникови газове в САЩ, като основен принос има говеждо месо.

"Намаляването на въглеродните емисии от хранителния режим е постижимо и не е необходимо да се променя изцяло начинът на живот", казва Диего Роуз, водещ автор на изследването.

"Това може да бъде толкова просто, колкото да си поръчате пилешко бурито вместо говеждо, когато отидете да хапнете навън. Когато сте в магазина за хранителни стоки,... вземете соево или бадемово мляко вместо краве. Подобна малка промяна може да има значително въздействие".

