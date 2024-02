Китайски астрономи разкриват: Вселената е по-млада, отколкото сме мислели

А строноми от Китайската академия на науките са получили доказателства, че Вселената има по-малка възраст, отколкото предвижда стандартният космологичен модел. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature Astronomy.

Учените са анализирали данни от Sloan Digital Sky Survey (SDSS), като са изследвали движението на двойки спътници, разположени на противоположни страни около масивни групи галактики. Наблюдавано е значително превишаване на броя на двойките, които показват корелирани изменения на скоростта, над броя на двойките, които показват антикорелирани изменения. Този излишък показва наличието на наскоро акретирани галактики-спътници.

