Вредна или полезна: 8 странични ефекта от газираната вода

Полезна ли е газираната вода? 8 странични ефекта от употребата й.

Газираната вода изглежда толкова безвредна, колкото мехурчетата в чашата. А дали наистина е така?

Нека вземем за пример ябълките. Обикновено ги намираме за полезни. Както се казва в една поговорка: „Една ябълка на ден-държи доктора далеч от мен“. Но изяжте същата тази ябълка под формата на маслен пай, с топка сладолед и парченца карамел и без съмнение, от този невинен плод сте сътворили свръхзахарен, висококалоричен десерт излязъл от дебрите на ада...

По същата логика можем да заключим, че не всички комбинации с газирана вода са полезни. Содата е газирана вода, но ако към нея добавите сироп с високо съдържание на фруктоза, растително масло, кофеин или оцветител нещата силно се променят.

Добре де, това е малко краен пример. И въпреки че, далеч не може да се мери с колата, газираната вода овкусена с плодов сироп, може да не е напитка подходяща за здравословно насочен човек, като вас. И тук стои въпросът:

Какво изобщо представлява газираната вода?

Накратко, газираната вода е просто вода с мехурчета. Технически, е вода (H2O) с разтворен в нея въглероден диоксид (CO2), същият, който издишвате.

В книгата „Тенденции в безалкохолните напитки“ от 2020г. се обяснява процесът на разтваряне на студен CO2 газ във вода, под високо налягане. Този процес превръща обикновената вода в газирана или известна още като сода. Газираната вода се получава и в природата, когато газът се разтваря естествено в кладенци и извори.

Soda History

The history of soda is longer than you might think. The term “soft drink” is derived from “soda water”, dating as far back as 1798. Joseph Priestly invented carbonated water in 1767, when he first discovered a method of infusing water with carbon dioxide (CO2) pic.twitter.com/1OjzBEcPJY — Andy Bellamy (@AndyBellamy17) March 27, 2023

Иначе CO2 се напомпва по време на промишлен процес във фабрика за напитки или от пригоден за целта уред, който може да имате вкъщи. Добавете захар, оцветители и каквото ви хрумне и получавате „Кока-кола“ и сродни напитки. Тоникът е друг тип газирана вода, но с добавен горчив хинин и високофруктозен царевичен сироп, което прави двойния ви джин с тоник около 150 калории.

Хората, които искат да избегнат захарните и калорични газирани напитки, прибягват до газираната вода, споделят диетолози. Пазарът за тези, измамно здравословни, напитки се очаква да нарасне с около 93.6 милиарда долара, до 2033г., според изданието Future Market Insights. Като се вземе пред вид кризата със затлъстяването в Америка, както и хората с диабет – около 37млн. (и 97млн. с преддиабетно състояние), повечето експерти "приветстват" тази тенденция.

8 странични ефекта и ползи от употребата на газирана вода

1. Ще сте по-хидратирани

„Чистата, обикновена газирана вода си е вода и може да ви държи хидратирани, особено ако ви е трудно да пиете достатъчно нормална вода през деня“, казва авторът на „Готварската книга за първата бременност на мама“ и „Подхранване на мъжката потентност“.

„Няма научни доказателства, които да показват, че газираната вода е вредна“, казва диетоложката Мери Риц. „Подкрепям хората, които пият газирана вода, за да спомагат на хидратацията си. Повечето жени трябва да приемат 11,5 чаши хидратиращи напитки дневно, а мъжете – 15,5, според Националната академия на науките. Това може да е стряскаща цифра, но газираната вода може да помогне в това начинание.“

2. Възможно е да предпочитате повече минерална водата

Learn about the importance of drinking water on a daily basis; as it is possibly the most important nutrient that a person needs to maintain good health. https://t.co/ZlW3urxGxr #nutrition #water pic.twitter.com/NHk9LIyKkz — Tony Brown (@Tonyb64Ab) March 27, 2023

Газираността на содата може да я прави по-приятна от пиенето на обикновена вода. Както и добавянето на вкусове към нея, ще внесат разнообразие", казва Катрин Гомез, диетолог. „Газираните води се предлагат с всевъзможни вкусове и често ни се иска да пием още и още.“

Разбира се, винаги можете да изстискате малко лимон в обикновена газирана вода или да добавите свежи, или замразени парченца плодове, за вкус.

3. Може да подуе корема ви

Когато пиете газирана вода, поглъщате повече въздух от обикновено, заради CO2, който се съдържа във водата.

„Балончетата могат да причинят подуване, което води до дискомфорт“, казва Манакер. „Това може да е изключително неприятно за хора със синдром на раздразненото черво“ (IBS).

Газираността може да причини запек или разхлабване. От друга страна, нахлуването на мехурчета в стомаха може да доведе до ситост, без да сте приели калории. В едно проучване сравнили ефекта от газирана вода, с въздействието на обикновена вода, върху чувството за глад и ситост, сред група млади жени. Резултатите показали, че по-голяма ситост и намалено чувство на глад се наблюдават само, когато жените са употребили газирана вода.

4. Може да качите килограми

Някои проучвания предполагат, че газираната вода – с или без подсладители – може да доведе до качване на тегло, макар да не съдържа никакви калории. Как е възможно?

От една страна, „изкуствените подсладители могат да имат отрицателен ефект върху здравето на храносмилателната система, нивата на кръвната захар, както и сериозни странични ефекти за здравето“, отбелязва диетоложката Мери Сабат.

Например, изследване, публикувано през 2014 г. в Nature, демонстрира, че нехранителните подсладители променят чревната микрофлора на мишките и хората и могат да повлияят отрицателно на метаболизма. Мета-анализ на наблюдателни проучвания, публикуван в Canadian Medical Association Journal, свързва нехранителните подсладители с увеличаване на теглото и обиколката на талията, както и с по-висока честота на затлъстяване, хипертония, метаболитен синдром, диабет тип 2 и сърдечно-съдови проблеми.



Но дори тези невинни мехурчета в чистата, неовкусена газирана вода могат да изиграят роля в наддаването на килограми. Експерименти върху плъхове и хора, публикувани през 2017 г., предполагат, че газирането, резултат от въглеродния диоксид в напитките, причинява освобождаването на така наречения хормон на глада грелин, който може да подтикне към преяждане.

5.Може да свалите килограми

DRINK COLD WATER 💦

Water drinkers are more successful at loosing weight than those who drink sugary drinks 🥤

By drinking water you automatically reduce calorie intake 💧 pic.twitter.com/sEshY9SPyq — https.milkythreads 🥂💍 (@se_lfcaretipsx) July 30, 2018

Диетичната сода с нулево съдържание на калории е по същество газирана вода, с добавен оцветител и изкуствен подсладител. Използва се от милиони хора спазващи диета, като заместител на подсладените със захар напитки и някои проучвания показват тяхната ефикасност при намаляване на телесното тегло. Въпреки че има малко изследвания върху чистата газирана вода, газираната вода с нулево съдържание на калории без добавени оцветители и изкуствени подсладители може да действа по същия начин като изкуствено подсладените, некалорични и нискокалорични напитки.

„Като заместител на сладките напитки, газираната вода може да помогне за намаляване на приема на калории и да подпомогне усилията ви при отслабване“, казва диетологът Барбара Коваленко.

6. Може да развали зъбите ви

Не до такава степен, че пиенето на много газирани напитки ще го направи, но да, неподсладената газирана вода може да допринесе за кариесите.

„Газираната вода може да има по-ниско pH от обикновената вода и това по-ниско pH е възможно, да разруши зъбния емайл с течение на времето“, казва Манакър.

Кисели напитки като плодов сок, сладки газирани напитки и дори газираната вода, особено тези с цитрусов вкус, могат да разтворят минералите в зъбите ни, показва проучване, публикувано наскоро в Journal of the American Dental Association (JADA). Свързано изследване установи, че дентинът, областта под емайла, която предпазва нервите, е особено податлива на ерозия от газирани води, без захар.

7. Може да ви направи по-внимателни

газирана вода

Когато, през лятото слънце напича и се потите, една напитка с обикновена или газирана вода ще ви хидратира. Но ако искате да останете нащрек и да избегнете сънливостта, свързана с топлината, изберете мехурчетата. В експеримент от 2022 г., публикувано в списание Physiological Behavior, изследователите дават на млади хора студена газирана или просто студена вода в силно гореща среда. Техният анализ установява, че газираната вода предизвиква увеличаване на церебралния кръвен поток и кръвното налягане, по-силно чувство на мотивация и въодушевление в сравнение с обикновената вода.

8. Някои могат да причинят проблеми със здравето

кола

Някои минерални и газирани води съдържат потенциално нездравословни нива на синтетични PFAS химикали, които се свързват с различни здравословни проблеми.



„Много популярни марки напитки съдържат тези химикали, известни като "пер-" и полифлуороалкилови вещества (PFAS)“, казва Триста Бест, диетолог.

„Тези създадени от човека химикали, често използвани в опаковките на храни, са известни също като „вечни химикали“, защото трудно се разграждат в тялото или околната среда.“



Епидемиологичните проучвания предполагат потенциална връзка между излагането на PFAS и чернодробни заболявания, променена имунна функция и функция на щитовидната жлеза, инсулинова дисрегулация, бъбречно заболяване и някои видове рак. Агенцията за опазване на околната среда препоръчва ограничаване на PFAS в бутилираната вода.

И така, полезна или вредна е газираната вода за нас?

Има много малко доказателства, предполагащи, че пиенето на газирана вода води до риск за здравето ви. „Като цяло, това не е лошо за вас и дори може да има ползи за здравето“, казва Сабат. „Газираната вода може да ви помогне, да останете хидратирани, тъй като има същото количество електролити като обикновената вода.“



Въпреки че може да причини подуване, някои хора смятат, че облекчава лошото храносмилане и намалява дискомфорта от газовете. Пиенето на газирана вода, може да ви предпази от преяждане (и да ви помогне да отслабнете) благодарение на засищащите мехурчета и обема на водата, стига напитката ви да не съдържа 12 чаени лъжички захар, какъвто е случаят с повечето газирани напитки. Содата с вкус на цитруси – дори газираната вода, в която изцеждате лимони, лайм и портокали, за да добавите вкус – едва ли ще развалят зъбите ви, освен ако не пиете глоеми количества от тях ежедневно. Дори тогава, можете да намалите риска, просто като изплаквате устата си с вода, за да неутрализирате киселините.



Изводът: „Газираните напитки могат чудесно да подпомагат вашето здраве, стига добре да подберете вида напитка, която ще употребите“, казва Бест.