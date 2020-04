Впечатляваща актьорска игра донесе победа на Маги Джанаварова в "Като две капки вода"

М аги Джанаварова е победителят в десетата вечер на имитациите в „Като две капки вода“. „Въпрос, молба, ярост и тъга – всичко това присъства в песента на Дженифър Хъдсън. Ще трябва да премина през четири състояния и се надявам да не преекспонирам образа“, сподели певицата, минути преди появата й, която изправи на крака жури и колеги.

Вечерта беше открита от Dara, която се появи на сцената като част от K pop сензацията BTS. Малко по-късно песента, изпята точно преди 50 години от най-обичания български изпълнител – Емил Димитров, прозвуча в изпълнение на Димитър Маринов. „Към Емил Димитров ще подходя не като имитатор, а като актьор. Аз съм американски гражданин, но България винаги ще остане в сърцето ми“, сподели Маринов, който не скри емоциите си на сцената.

Специален акцент в облеклото му беше оригиналната папийонката на легендата, предоставена лично от сина на Емил Димитров. Galia донесе лирика и наслада с образа на носителя на „Оскар“, „Златен глобус“ и 7 награди „Грами“ - Принс. Парчето The most beautiful girl in the world певицата посвети на всички жени по света с пожелание да се чувстват красиви. Партито ескалира с JJ и преобразяването му в R&B звездата Sisqo.

„Това е едно от най-хубавите изпълнения от началото на сезона!“, сподели Хилда, която призна, че е била готова да стане и да затанцува под ритъма в залата. Фики получи поздравления от Фънки за радостта и настроението на сцената като емблематичния македонски изпълнител Тоше Проески. За подготвката на Луна в образа й на Тото, помогна другата половина от дует СкандаУ – Лъчо, докато на самия Тото се наложи да влезе в образа на певицата. За първи път в историята на шоуто двама изпълнители размениха амплоа по време на лайфа.

Следващата седмица Галя ще запее с бяла роза в косите като Славка Качева, а Луна ще бъде световната звезда Майли Сайръс. Анди ще влезе в един от ведрите хитове на Стефан Вълдобрев, а Тото ще заимства от Еминем. Dara ще влезе в дуета на Елица и Студжи, а JJ ще скочи в непознат стил с песен на Azis. Фики получи нежния дует на Хилда Казасян и Тодор Колев, а Димитър Маринов ще търси Алис с Крис Норман и вечния му хит. Победителят за вечерта – Маги Джанаварова ще оглави рок титаните Аеросмит.

