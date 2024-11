„Вояджър 1“ активира радио, изключено от 1981 г.

М иналия месец НАСА изгуби за кратко „Вояджър 1“ в междузвездното пространство, а когато апаратът се появи отново, той комуникираше с предавател, който не е използвал повече от 40 години. В момента НАСА отстранява проблема.

Проблемите започнаха на 16 октомври, когато НАСА изпрати команда до „Вояджър 1“ да включи един от нагревателите си. Достатъчно невинна молба, но космическият апарат реагира, като заобиколи Земята.

Всъщност на агенцията ѝ отне цели два дни, за да забележи проблема. Това се дължи на факта, че „Вояджър 1“ е най-отдалеченият обект, създаден от човека, и тъй като се намира на разстояние почти 25 милиарда километра, са необходими почти 23 часа, за да стигне едно съобщение до него - дори със скоростта на светлината - и още 23 часа за отговор.

На 18 октомври „Вояджър 1“ не успя да се върне по график. Дълбококосмическата мрежа на НАСА (Deep Space Network - DSN) сканира за сигнала и в крайна сметка го откри на малко по-различна честотна лента.

Изглежда, че нагревателят е задействал вградената система за защита от грешки на „Вояджър 1“. Ако даден инструмент се опита да черпи твърде много енергия, този механизъм автоматично изключва други, несъществени системи, за да пести енергия.

Voyager 1 Just Activated a Radio That's Been Offline Since 1981https://t.co/pLu4mYV58W pic.twitter.com/ajWIRgxkQN