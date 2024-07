Влезте в "мега леговището" на 200 гърмящи змии (НА ЖИВО)

Н ова уебкамера, предаваща на живо, позволява на зрителите да видят вътрешността на т.нар. „мега леговище“ - дом на стотици гърмящи змии.

Според изявлението на университета предаването на живо, което може да се види на RattleCam.org , се управлява от изследователи от Калифорнийския политехнически държавен университет.

Разположена на неразкрито място в частна земя в Колорадо, бърлогата привлича гърмящите змии, защото им позволява да се скрият и да се предпазят от природните стихии.

