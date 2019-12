Вижте какво откри куриер пред вратата на клиент

Д оставчик на Amazon беше изненадан при една от пратките, които доставя в Уилмингтън, щата Делауеър.

Когато отива на адреса, за да достави пратката на един от клиентите, пред вратата на къщата открива кутия с послание към него.

На бележката пише:

„Моля, вземете си някоя от вкусотиите, за да се насладите на вашата работа. Благодаря ви, че улеснявате нашето пазаруване.“

След като си избира напитки и лакомства от кутията, куриерът не скрива радостта си.

Жената, която оставя кутията пред вратата си, записва реакцията му чрез камера, поставена на шпионката, и я публикува в социалните мрежи.

