Топящ се ледник в Норвегия разкри викингски артефакти

А рхеолози, изследващи топящия се норвежки ледник Лендбреен, са открили изобилие от редки артефакти от епохата на викингите.

Ледникът Лендбреен започва да се топи в началото на века, от тогава са и проучванията на археолозите. Установено е, че по времето на викингите там е имало планински проход, използван активно от тях. Това обяснява голямото количество намерени стрели и различни дървени предмети от бита.

The melting of an ice sheet in a mountain pass in Norway has brought hundreds of ancient artifacts to the surface. One of these works was a wooden chest, the lid of which was still tightly closed. Fragments of wax came out of the chest, which is believed to belong to the Vikings. pic.twitter.com/OtjFsIVtwm