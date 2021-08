Голямата тайна на Стоунхендж е разкрита

С тоунхендж е най-известният мегалитен паметник в света – кромлех с диаметър около 100 метра. Намира се в средата на равнината Солсбъри в графство Уилтшър, Кралство Великобритания.

Загадката Стоунхендж - факт, който вероятно не знаете

Археологически находки свидетелстват, че

мястото е имало култова значимост поне две хилядолетия преди да бъде изграден мегалитния комплекс.

Къде се намира най-голямата ледена пързалка в Европа

Сега британски учени откриха, че устойчивостта на огромните мегалити на Стоунхендж се дължи на кварца, съдържащ се в материала, от който те са направени, предава "Ройтерс".

The first comprehensive scientific analysis of Stonehenge's imposing megaliths has revealed some of the traits that made them an exemplary building material for the famed monument in southern England including their stout resistance to weathering. https://t.co/Du5bZOFlFB