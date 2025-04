Уилям и Кейт отбелязват 14-та годишнина от сватбата си в Шотландия

П ринцът и принцесата на Уелс ще отбележат своята 14-а годишнина от сватбата, като се включат в инициативи за подкрепа на местната общност на остров Мъл, разположен в Шотландските планини.

Двамата ще пристигнат на 29 април — датата, на която през 2011 г. се ожениха в Уестминстърското абатство. По време на престоя си в Шотландия, където са познати с титлите херцог и херцогиня на Ротсей, те ще започнат визитата си в град Тобърмори — мястото, където е сниман популярният детски телевизионен сериал Balamory.

