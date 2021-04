Учените с нови открития за пчелния мед

Х ората от Западна Африка са добивали пчелен мед и са го съхранявали в глинени съдове още преди 3 500 години, пише Daily Mail.

Германски археолози се натъкнали на находките, когато изследвали културата Нок в Нигерия.

