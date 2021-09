Учени: Отслабването може да повлияе на хората с диабет тип 2

П роучване разкрива, че отслабването може да повлияе на хората с диабет тип 2, дори и при онези без наднормено тегло.

Учените, направили проучването, са установили, че захарният диабет не се провокира технически от наднорменото тегло, а при хора, които прекрачват своя "личен праг на мазнини".

Като основно правило, според учените, за да се избегне това състояние, трябва размерът на талията ви днес да бъде същият, както когато сте били на 21 години.

People who ‘can’t fit into jeans they wore aged 21’ risk developing diabetes https://t.co/Vx1rfZbUJ5