Учени откриха 140 000 вируса, половината неизвестни

У чени идентифицираха над 140 000 вируса в човешките черва, като повече от половината от тях досега са били неизвестни, съобщи "Science alert".

Новата база данни е съставена след анализ на 28 000 индивидуални метагенома, събрани в 28 държави.

Специалистите от института по биоинформатика към Европейската лаборатория по молекулярна биология и института "Уелкъм Сангър" са идентифицирали 142 809 вида вируса - бактериофаги (заразяващи бактерии) и едноклетъчни организми - археи.

More than 140,000 different viruses live in the human gut

The community of bacteria, viruses, and other microorganisms that make their home in the human intestines is known as the gut microbiota.https://t.co/q2tk3DYfwy pic.twitter.com/apTUOORT9y