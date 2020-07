Учени събудиха бактерии на 100 милиона години

Я понски учени обявиха, че са успели да събудят бактерии, които са били в състояние на покой в продължение на повече от 100 милиона години.

Микробите са оцелели на дъното на Тихия океан - в утайка, която е бедна на хранителни вещества, но има достатъчно кислород, за да им позволи да останат жизнени.

Бактериите започнали да се хранят и да се размножават, след като били поставени в хранителна среда.

Изследването е ръководено от Японската агенция за наука и технологии на морските и земните процеси, а резултатите са публикувани в „Нейчър”.

„Когато ги открих, първо бях скептично настроен дали резултатите не са от някаква грешка или от замърсяване в експеримента”, коментира водещият автор на изследването Юки Мороно.

„Вече знаем, че няма възрастова граница за организмите в биосферата на морското дъно”.

Професорът и съавтор на изследването Стивън Д'Хонд от университета в Род Айлънд казва, че микробите идват от най-старите проби, взети от морското дъно.

„В най-старата утайка, която сме достигнали, с най-малко количество хранителни вещества, все още има живи организми и те могат да се събудят, да растат и да се размножават”.

