Учени направиха маска за … нос (видео)

У чени в Мексико са разработили нова предпазна маска срещу коронавирус, предназначена за употреба в ресторанти, съобщава Fox News.

Маските за нос – които се носят под обикновената маска също с каишки, минаващи зад ушите – бяха показани в демонстрационно видео, където мъж и жена сядат на обяд, съобщава Ройтерс.

Във видеото двойката сваля нормалните си маски, за да разкрие оборудването си само за нос, преди да се отпусне на маса на открито.

Researchers in Mexico have made a nose-only Covid mask, which they say reduces the risk of infection of coronavirus during eating and talking. pic.twitter.com/ArUEGZaJj3