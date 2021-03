Вулкан изригна до столицата на Исландия Рейкявик

В улкан изригна в Югозападна Исландия, близо до столицата Рейкявик след хиляди земни трусове в района през последните седмици, съобщи Исландската метеорологична служба, цитирана от Ройтерс.

Изригването стана в района на Фаградалсфятъл, планина на полуостров Рейкянес, намиращ се на около 30 км югозападно от столицата.

"Виждам светещото червено небе от прозореца ми", каза Ранвейг Гудмундсдотир, жителка на градчето Гриндавик, което е само на 8 км от изригването. "Всички тук се качват на колите, за да отидат дотам", добави тя.

A volcano erupted near Iceland's capital Reykjavik on Friday, shooting lava high into the night sky after thousands of small earthquakes in recent weeks.​ https://t.co/rdgxiqaZNI

През последните четири седмици на полуострова е имало над 40 000 земни труса, рязък скок в сравнение вариращите между 1000 и 3000 земни труса, регистрирани всяка година след 2014 г.

Снимки на сайтовете на местни медии показват нощно небе, светещо в яркочервено, а снимка, качена в Туитър от Исландската метеорологична служба (ИМС) показва как от ярко светещи потоци лава се издига дим.

Изригването не представлява никаква непосредствена заплаха за хората в Гриндавик или за критична инфраструктура, допълни службата. Мисля, че не сме могли да се надяваме на нещо по-добро от това", каза пред Ройтерс Сара Барзоти, координатор в службата, по въпросите на вулканичните опасности.

The #Fagradalsfjall volcano in Iceland has erupted.



Fagradalsfjall is 30km away from Reykjavik where #VCT Stage 2 Masters is set to take place in May.



Our wishes are with the locals, who we hope are safe from the eruption.



(📷 @gislio) pic.twitter.com/vC1VZyYD6W