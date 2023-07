Три продукта, които разрушават чревната лигавица

П роблемите с храносмилателната система и здравето на червата са много важен аспект от живота - особено за повечето градски жители.

Заради забързания начин на живот, стреса и недохранването мнозина се оплакват от подуване на корема, газове и коремен дискомфорт. „Диетолози посочиха три продукта, които да изхвърлите, тъй като разрушават чревната ви лигавица“, това пише американското издание She Finds.

Преработени храни

Avoid diets and dieting.



Start eating today the way that you are going to eat for the rest of your life.



Avoid processed foods including:

Sugars/refined carbs

Seed oils

Grains



Stop eating for 12-18 hours per day



This can be done from vegan to carnivore pic.twitter.com/NlpIU0RwVI