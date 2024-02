Тревожна тенденция: Сърдечните заболявания увеличават смъртността сред по-младите

С ърдечните заболявания са най-честата причина за смърт в САЩ. През последните няколко десетилетия обаче с напредъка в превенцията и лечението на коронарната болест на сърцето случаите на инфаркти при възрастни хора намаляват.

Тревожно е, че случаите на инфаркти и други форми на сърдечни заболявания сред по-младите възрастни (на възраст от 20 до 50 години) се увеличават. Увеличението на сърдечносъдовите проблеми в тази група през 2020 г. и 2021 г. е толкова голямо, че допринася за намаляване на очакваната продължителност на живота, съобщи „Study Finds”.

И така, какво причинява тази тревожна тенденция? Има доказателства, че тези сърдечни заболявания са последица от лошия избор на храна и липсата на физически упражнения. Ето какво трябва да знаете за признаците на сърдечните заболявания, какво да търсите и какво да правите, за да избегнете до голяма степен предотвратимите последици, произтичащи от нездравословните навици:

Инфарктът на миокарда настъпва, когато сърдечният мускул е лишен от кислород. Обикновено причината е частично или пълно блокиране на кръвоснабдяването на някоя част от сърцето. Симптомите при по-младите хора са същите като тези при по-възрастните, включително болка или дискомфорт в гърдите, които могат да се излъчват към ръцете, челюстта, шията или гърба, недостиг на въздух и слабост или чувство на отпадналост.

Why heart attacks are rising in young adults—and what to watch out for https://t.co/3wGcvRO74S