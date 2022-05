Илон Мъск: Ако умра при мистериозни обстоятелства, беше ми приятно

Г лавният изпълнителен директор Тесла Моторс Илон Мъск написа в своя Twitter акаунт, че ако умре по мистериозен начин, му е било приятно да познава феновете си в социалната мрежа, която се очаква той да придобие съвсем скоро.

"Ако умра при мистериозни обстоятелства, беше ми приятно", пише той.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya