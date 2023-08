Тормоз над деца заради лайкове: Най-нашумялата тенденция в социалните мрежи

В социалните медии се появиха множество видеа, при които родителите "подлудяват" децата си с цел постигане на комичен ефект. Нашумялата тенденция не се фокусира върху факта, че малките деца може да нямат достатъчно развито чувство за хумор, за да могат да приемат шегата за смешна.

Счупването на яйце върху главата на дете е една от последните тенденции, които се разпространяват в социалните мрежи. Към 25 август тагът #eggcrackchallenge е събрал близо 70 милиона гледания в TikТok. Повечето от децата във видеоклиповете изглеждат малки, често в предучилищна възраст. И макар че всички те имат свои собствени уникални реакции, децата реагират на неочаквано счупеното яйце на главата, като казват, че ги боли. Малчуганите изглеждат изненадани, разплакани и дори бутат или удрят онзи, който си е позволил да се пошегува с тях.

Повечето потребители не смятат, че това е смешно, въпреки че създателите на подобен тип съдържание се превиват от смях зад кадър.

"Повечето малки деца не могат да разберат хумора, който се основава на "шега" на нищо неподозираща жертва. Чупенето на яйца, в главата на дете, е само последният пример за това", посочват експерти по психология.

Според специалисти, заснемането и публикуването на тези шеги в интернет е изключителен проблем.

Има причина шегите, които се правят на деца, често да карат и възрастните да се чувстват неудобно: Според експертите между шегата и тормоза може да има тънка граница. Това важи с още по-голяма сила, когато жертвата на шегата е по-слаба от подстрекателя.

"Разбира се, дори и възрастните могат да станат жертва на шега. Те обаче могат да схванат контекста или подтекста на смешката, за разлика от невръстно дете", посочва Рейчъл Томас, детски психотерапевт и говорител на Асоциацията на детските психотерапевти в Обединеното кралство.

"Това, което искаме да направим, е да се смеем заедно. Смехът в група създава сплотеност", казва тя.

Междувременно, поради етапа на развитие на малките деца, бързото възприемане на хумора е още по-трудно, посочват специалисти.

Вярно е, че децата могат да възприемат хумора от най-ранна възраст. Някои изследвания са установили, че дори сарказмът и иронията, могат да се възприемат от деца на възраст между пет и шест години.

Сред другите причини, които правят хумора труден за възприемане от малките деца, е фактът, че тези умения, са обвързани с "теорията на ума". Способността да приписваме умствени състояния както на себе си, така и на другите, ни позволява да разберем, че някой може да мисли, чувства и очаква нещо от друг индивид. Учените твърдят, че тези качества се развиват през детството и юношеството.

Според изследователите оценяването на хумора в дадена ситуация "представлява сложен процес от висок порядък, който включва когнитивни, поведенчески, физиологични, емоционални и социални компоненти". Това е една от причините някои учени да използват тестове за хумор, за да проучат дали може да се оценят разликите между способностите за "теория на ума" дори при здрави възрастни.

Изследователите описват онлайн видеоклиповете с шеги, и особено тези, които се фокусират върху емоционалната реакция и болката на жертвата, като "тъмната страна" на културата на социалните медии.

Една от общоприетите теории за това, какво прави нещо хумористично е, че то е "несъответстващо" - налице е нарушение на очакванията. Теоретично се смята, че това е причината, поради която много хора намират за смешен шантавия хумор, посочва изданието.

"При тенденцията за чупене на яйца върху главата на дете, обикновено малчуганите не схващат идеята, че главата играе ролята на купа", психологът Пейдж Дейвис. От думите на експерта става ясно, че много от децата в тези видеоклипове не разбират, че има елемент на игра с преструвки.

"За едно малко дете, възрастният е неговата сигурност, защото му вдъхва доверите, че този човек няма да му навреди", обяснява тя. Счупването на яйце на челото на детето нарушава това доверие, посочва тя. "Родителят поставя наградата, която ще получи, гледания и харесвания, по-високо от това да се замисли как ще реагира детето му", казва тя. "В този момент част от техните собствени нужди надделява над нуждите на детето, което води до необратими последствия", категорична е Дейвис.

