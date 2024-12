Топенето на ледовете може да забави жизненоважно океанско течение

Д опълнителни проучвания на отделни екипи изследват взаимодействието между топящия се лед в Северния Атлантик и потока на ключово океанско течение. Едно от тях засилва тревогата, която много океанографи вече изразиха: че по-бързото топене ще доведе до забавяне или дори спиране на ключова част от системата на Гълфстрийм, което ще има катастрофални последици. Другият разкрива, че ако това се случи, един от малкото благоприятни ефекти ще бъде намаляването на арктическото топене, което е причинило проблема - но вероятно не достатъчно.

Някои от аспектите на изменението на климата са прости: например отделянето на повече въглероден диоксид и някои други газове означава, че топлината се задържа по-близо до повърхността на Земята, което прави по-ниските слоеве на атмосферата по-топли. Други обаче са свързани със сложни взаимодействия между явленията, така че промените в едно от тях предизвикват каскадни ефекти, които е трудно да бъдат моделирани. Промените във взаимосвързаната система от океански течения на Земята са един от най-трудните, но най-важни модели и наскоро публикувани статии го разглеждат от различни ъгли.

Първо към по-познатата и по-страшна част. По-топъл свят означава по-бързо топене на ледовете, особено след като ключов аспект на засиления парников ефект е по-бързото повишаване на температурите на полюсите. Топящият се лед е пресен, така че въпреки студа не потъва, както обикновено се случва със студената вода в океана, а се задържа върху по-солената и плътна вода отдолу.

New study on #AMOC Collapse published today.



We already understand how Greenland’s melting ice sheet (5 times faster now than in 2004) is adding freshwater that slows down the Atlantic’s circulation. pic.twitter.com/B5NbtEYvfK — Philip Boucher-Hayes (@boucherhayes) October 27, 2024

Това е потенциално голям проблем, тъй като потъването на студената вода спомага за задвижването на Атлантическата меридионална циркулация (AMOC), която е най-уязвимият елемент в глобалната термохалинна циркулация на океанските течения. В продължение на години проучванията се въртяха напред-назад по въпроса доколко топенето влияе на това и колко скоро последствията ще станат сериозни. Миналата седмица 44 водещи учени в областта на климата призоваха света да спре да играе на руска рулетка с тази възможност.

Един от начините да се проучи това е да се провери какво се е случило през други периоди на затопляне и д-р Мохамед Езат от Центъра за полярни изследвания iC3 е част от екип, който има лоши новини.

„Нашето откритие, че засиленото топене на арктическия морски лед вероятно е довело до значително застудяване в Северна Европа в миналото на Земята, е тревожно. Това ни напомня, че климатът на планетата е деликатен баланс, който лесно се нарушава от промени в температурата и ледената покривка“, казва Езат в изявление.

Заключението се основава на измервания от началото на последната междуледникова епоха, преди 128 000-126 500 години. Екипът е събрал седиментни ядра от места по средата на пътя между Норвегия, Шотландия и Исландия и е търсил доказателства за това дали лятото в района е било без лед, което е позволило на океанския живот да процъфтява за кратко всяка година. В комбинация със съотношенията на изотопите на кислорода, както и съотношенията на барий и калций в черупките на микроорганизмите, това създава картина на местния климат от епохата.

An important ocean current the regulates the global climate shut down repeatedly during the last ice age, and there is evidence it could happen again within the next few decades.



What would that mean?



An older story from @B_resnick/@voxdotcom: https://t.co/wFecYTpv4d #AMOC — Paige Vega (@PaigeBlank) October 28, 2024

Те установяват, че по времето, когато светът като цяло е бил необичайно топъл, Норвежко море е било по-студено, което те обясняват с намаленото количество топла вода, доставяна от АМОК. Като кара студената вода да тече на юг на големи дълбочини, АМОК влияе не само на Северния Атлантик, но и стартира верижна реакция на глобалните течения, които могат да пострадат, ако спре.

Океанските течения преразпределят топлината по цялото земно кълбо и без тях полюсите биха били много по-студени, а тропиците - по-горещи. Прекъсването на този поток прави и едното, и другото по-неприятно за хората, а по-стръмният температурен градиент може да доведе и до по-интензивни бури.

Северна Европа е най-големият бенефициент от това, като през зимата е много по-топло от всеки друг регион на подобни географски ширини поради топлата вода, която се влива от екватора. Ако прекъсването се повтори, части от Европа могат да станат необитаеми от студ в същото време, когато хората бягат от други региони от твърде много топлина или от покачващото се морско равнище.

„Надяваме се, че нашето изследване предоставя ориентир на специалистите по климатични модели да използват този период от време, за да ограничат по-добре въздействието на ледените промени върху регионалния и глобалния климат“, казва Езат.

От друга страна, ако теченията спрат да носят топлина на север, това може да забави топенето и следователно да рестартира теченията. Климатолозите, които поставят под въпрос мащаба на проблема, разчитат на това, но да се изчисли размерът на ефекта е много трудно.

Студентът от Калифорнийския университет в Ривърсайд Ю-Чи Лий е част от екип, който се опитва да. Те изчисляват, че забавянето на АМОК може да запази температурите в Арктика с 2°С (3,6°F) по-ниски, отколкото биха били през 2100 г., ако АМОК запази сегашния си поток. Това звучи окуражаващо - докато не се разбере, че според техните изчисления регионът се затопля с шокиращите 8° C (14,4° F) вместо с катастрофалните 10° C (18° F).

Atlantic current shutdown is a real danger, suggests simulation



The most detailed computer model run so far shows that melting ice sheets could cause the collapse of the major ocean current that warms Europe, but it's still unclear how likely this is to happen… pic.twitter.com/7x6o8uEtjO — David Ullrich (@DavidUllrich202) February 9, 2024

„АМОК е критичен компонент на нашата климатична система, тъй като пренася топлина по цялото земно кълбо. Установихме, че отслабването му намалява количеството топлина, достигащо до Арктика, което забавя темповете на затопляне“, казва Лий в друго изявление.

Умереното повишаване на температурата е резултат от множество фактори, като например намалената загуба на морски лед и промените в облачността.

Ако парниковите емисии спрат, и особено ако намерим реални начини за изтегляне на по-ранните емисии от атмосферата, топенето може да се забави, което потенциално може да възстанови теченията. Подобно нещо вероятно се е случило в изследваната от Езат и колегите му епоха, въпреки че времето все още не е ясно.

Въпреки това, ако факторите на един по-топъл свят продължат да се увеличават бързо, по-бавният АМОК вероятно ще бъде недостатъчен, за да предотврати топенето на леда, докато Гренландия няма повече лед за губене.

Междувременно Лий и колегите му отбелязват, че без AMOC зоната на междутропическа конвергенция би се изместила на юг, което би могло да откъсне голяма част от населението на Африка от дъждовете, необходими за земеделието.

„Забавянето на АМОК може да предложи временно облекчение в Арктика, но това не е просто история с добри новини. Цялостното въздействие върху екосистемите и метеорологичните модели, както в Арктика, така и в световен мащаб, все още може да бъде сериозно“, казва съавторът на Лий д-р Вей Лиу.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase