Ледът в Гренландия и Антарктида се топи 6 пъти по-бързо, отколкото през 1990

Л едът в Гренландия и Антарктида се топи 6 пъти по-бързо, отколкото през 90-те години, което води до повишаване на морското равнище. Това предизвиква заплаха от голямо наводнение до 2100 г. в райони, в които днес живеят около 400 милиона души, предупреждават учените.

Това е оценката на 89 изследователи, най-всеобхватната до момента, пише "Daily Sabah", цитирайки The Guardian.

Арктическата топла вълна от миналото лято вероятно ще счупи рекорда от 2011 г. по загуба на полярен лед от 552 милиарда тона, съобщават публикации в "Nature".

Това е приблизително еквивалент на осем олимпийски басейна, изтичащи се в океана всяка секунда.

Покачването на морското равнище може в крайна сметка да се окаже най-пагубното следствие от въздействието на глобалното затопляне. Всъщност именно допълнителните сантиметри – а може би и метри до 22 век - правят бурите вследствие на тропически циклони по-смъртоносни и разрушителни, казват експертите.

The ice is melting. The sea is rising.



We have no time to waste >>>> https://t.co/ehH5yUOFV6#climatecrisis https://t.co/ZZ0UchCLvw