Той обичаше да е преследван, наркотиците и проститутките

Т ой беше наречен „най-лудият човек в света на технологиите“, което е красноречиво. Никой, който се е сблъсквал с родения във Великобритания Джон Макафи не е останал безразличен към него. Каквато и да е точната причина за смъртта му, той може да е доволен, че се превърна в новина.

Джон Макафи бе открит мъртъв в затвора

Докато чакаше екстрадиция в САЩ, където щеше да се изправи пред обвинения в укриване на данъци и измами с криптовалута, той многократно публикува в Туитър от затвора в Барселона, че ако умре там, хората трябва да бъдат подозрителни към това. В сряда, осем месеца след ареста му, 75-годишният Джон Макафи беше намерен мъртъв в килията си. Властите обявиха, че той се е обесил само няколко часа, след като испански съд разреши екстрадицията му.

Обвиненията срещу него, включително за укриване на милиони долари приходи, можеше да го прати в затвора за десетилетия и Макафи, който създаде най-известния антивирусен софтуер в света, може би е предпочел самоубийството, като по-атрактивна алтернатива.

Негови приятели отбелязват, че

той се е радвал да си създава врагове почти толкова, колкото обичал наркотиците, оръжията и момичетата.

Колоритен, завладяващ и ексцентричен, той беше и непоколебима, обезпокояваща фигура, чийто образ на човек извън закона му създаде аурата на опасен човек, която не беше само показност.

Жаден за внимание манипулатор, той изчислява, че е бил арестуван 21 пъти в 11 държави за различни престъпления, включително трафик на наркотици, незаконно притежание на оръжие, укриване на данъци и измами на фондовия пазар.

Арестуваха Макафи в Гватемала

Размирният технологичен гений, който се ожени за проститутка, която наел веднъж и се опитал да не ходи никъде, ако не е въоръжен до зъби, признава, че не е съвършен. „Боже, наистина живея вълнуващ живот“, признава той в едно интервю.

„Понякога е твърде вълнуващо, но така става, когато живеете на ръба. Точно това обичам да правя аз, защото именно там се правят повечето открития. Аз съм любопитен човек, но понякога и аз падам от ръба“, обяснява Макафи.

Детството му не е особено радостно, като баща му се самоубива, когато Джон е на 15 години. Той разкрива, че това дълбоко го е засегнало и го е тласнало към алкохола и наркотиците още в ранна възраст.

Академичната му кариера изглежда обещаваща, но страстта му към млади жени я прекратява,

след като е изхвърлен от университета в Луизиана, тъй като е спал със студентка, на която уж бил наставник.

В крайна сметка той фокусира кариерата си върху компютърното програмиране, работейки за Nasa, Lockheed и Xerox. До 80-те години на миналия век той беше успешен инженер в Силициевата долина, макар че признава, че пиел по бутилка уиски на ден и не само шмъркал кокаин на бюрото си, но и го продава на колеги. Започва да експериментира с халюциногенни лекарства.

Междувременно, когато личните компютри станаха повсеместни, същото се случи и с вирусите. Първият, наречен Пакистански мозък, успя да изтрие твърдия диск на компютъра. Макафи зарази собствения си компютър и след това измисли програма, която да го деактивира.

Той стартира своя бизнес с антивирусен софтуер през 1987 г. и в рамките на пет години контролира почти 70% от пазара. През 1994 г. той печели най-малко 100 милиона долара, когато продава компанията си. Сега Макафи можеше свободно да се отдаде на истинските си страсти като „любител на жените, приключенията и мистерията“. Той купува девет луксозни жилища в САЩ, като ги пълни със скъпо изкуство и мебели.

Огромният му имот в Колорадо се превръща в убежище за йога, където прекарва много време с редица тийнейджърки.

Освен това той купува летище, където

създава нов екстремен спорт, наречен „аеротрекинг“,

при който свръхлеки самолети летят опасно близо до земята. Принуден е да приключи този бизнес, след като пасажер загива при катастрофа. Семейството на жертвата го съди, но твърдейки че е съсипан финансово в рецесията, Макафи напуска САЩ през 2008 г. и се мести в данъчния рай Белиз.

Как изглежда възможно най-опасната кибератака

Но там проблемите му само се задълбочават, тъй като дава още по-голяма свобода на пороците си. Той на практика купува цяло село, включително бивш публичен дом, който превръща в „семеен плувен курорт“, наречен „Студио 54“, но критиците му твърдят, че това по същество е отново същия бизнес – публичен дом.

Джон Макафи се обгражда с мускулести бодигардове и обича да позира за снимки, с оръжия в ръка и момичета в бикини. Американската му приятелка го напуска, след като той

взима за своя любовница 16-годишна проститутка, която преди това се е опитала да го застреля и да му открадне парите.

