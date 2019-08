Б ританският строителен работник от Оксфорд Нейтън Мийдс навсякъде е преследван от фенки, които го мислят за култовия холивудски артист Брад Пит, пише в. "Сън".

А приликата между двамата мъже наистина е поразителна, сякаш са еднояйчни близнаци.

Тридесет и три годишният строител печели годишно 30 хиляди британски лири - много по-малко от холивудския си "колега" по външен вид със състояние от 247 милиона паунда. Британецът бил оприличаван на Брад Пит още преди 10 години.

Nathan Meads earns £30K (N13,197,791) a year as a builder but charges £1K (N440,000) per appearance as Brad Pitt lookalike.🤑 #legitdiasporanews #diasporanews https://t.co/vOG8nPmuTn

През цялото това време поклонничките на холивудския актьор не му дават мира и го преследват за автографи и срещи насаме.

"Никъде не мога да изляза, без да почнат да ме сочат с пръст и да ме молят за селфита", оплаква се оксфордският Пит.

Но все пак външността му помогнала да открие дамата на сърцето си, с която се запознал във Фейсбук.

Възлюбената му писала:

"Колко жалко е, че аз не приличам на Анджелина Джоли, за да станем идеалната двойка!"

Тук вижте още снимки на Нейтън:

