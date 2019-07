Известни мъже над 50, които изглеждат супер

Т рябва да си прицнаем, че повече обръщаме внимание на дамската половина от света на шоубизнеса.

Тоалети, прически, грим, аксесоари, обувки и куп други неща, за които пишем, когато една или друга известна дама се появи на червения килим.

Рядко обаче отдаваме необходимоно внимание, а и кредит, на едни от най-успешните мъже в забавната индустрия, които подобно на певиците и актриси над 50 също изглеждат прекрасно.

Ето защо днешната ни галерия е посветена на тях и всички господа, които продължават да поддържат добрия си външен вид.

Не това обаче е най-важното. Дрехите и прическата са само елемент от всичко, което един мъж представлява.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ ИЗВЕСТНИ АКТЬОРИ НАД 50, КОИТО ИЗГЛЕЖДАТ СУПЕР

Брад Пит безспорно е един от тези артисти, които извън киното също заслужават внимание.

Само преди дни се състоя премиерата на филма "Имало едно време в Холивуд", в който Пит си партнира с Леонардо ди Каприо и Марго Роби, а режисьор на лентата е Куентин Тарантино. По време на премиерата Пит бе в центъра на вниманието, когато се появи на червения килим, за да разговаря с журналисти и да се снима с колегите си от продукцията.

Брад бе запитан защо все още няма официален профил в социалинте мрежи.

Той отговори, че не иска да се зарича, но вероятно никога няма да се случи, защото не вижда смисъл в това и предпочита да пази свободното си време и личен живот настрана от хората.

Брад Пит се е снимал в десетки филми и макар и вече да не прилича на момче от плакатите, за него мечтаят жени от цял свят.

Въпреки това актьорът каза в свое интервю за мъжкото списание GQ, че с годините предпочита да предаде щафетата на по-младите.

Затова и напоследък Брад Пит рядко се снима във филми.

"Предпочитам да съм зад камерата като продуцент. Това доста ми харесва - каза Брад Пит пред австралийското издание на сп. Джи Кю. - Все по-малко работя. Наистина вярвам, че това е за по-младите. Не че няма значими роли на по-възрастни. Просто чувствам, че самата игра е такава. Всичко става естествено. Като естествен подбор".

В снимките към интервюто Брад Пит е облечен спортно.

Личи си, че не е млад, но си е привлекателен, с уверена усмивка и малко по-дълга коса. Е, не е момчето от филма "Телма и Луиз", който го направи световноизвестен през 1991 г.

Брад Пит притежава продуцентската компания "План Би ентъртейнмънт" и вече има впечатляваща кариера зад камерата.

"I could be a dinosaur and not even know it, man. And the comet could be on the way," says Brad Pitt in @GQAustralia's July/August issue. We don't agree Brad! #GQ #BradPitt pic.twitter.com/41C3mY35Ps