Тина Търнър купи огромно имение, Роджър Федерер ще ѝ бъде съсед

И коната на рокендрола Тина Търнър и съпругът ѝ са купили имение на стойност 70 милиона швейцарски франка (76 милиона долара) с 10 постройки, езерце, поток, плувен басейн и пристан за лодки на Цюрихското езеро в Швейцария, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Ервин Бах, съпругът на 82-годишната звезда,

е разкрил за местен всекидневник, че са се сдобили с вековния имот на площ от 24 000 квадратни метра през септември. Бах казва, че покупката е логична стъпка, тъй като и двамата имат швейцарско гражданство и

"се чувстват изключително комфортно в Швейцария".

"Заради пандемията и последиците от нея, ние, подобно на много други швейцарци, за съжаление се въздържаме от пътувания", допълва мъжът на Тина Търнър.

Според публикации в швейцарски медии

съпрузите ще бъдат съседи на тенис звездата Роджър Федерер,

който също е разглеждал имота, преди да се спре на друг.

Тина Търнър, известна с хитовете си като "Proud Mary", "Simply The Best" и "What's Love Got To Do With It" и динамичните си изпълнения на сцената, се омъжи за немския музикален продуцент Ервин Бах през 2013 г. след дългогодишна връзка. Двамата живеят в Швейцария от 1994 г.