People класира най-добре облечените знаменитости

Л ейди Гага оглави класацията на списание People за най-добре облечени знаменитости, съобщи Ройтерс.

Певицата бе определена като "икона" в броя на изданието за най-добре облечените личности, макар да не се е появявала през изминалата година на червения килим.

