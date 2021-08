Тази секта превзе Холивуд

В ъпреки че се появява през 1952 г., популярността на сциентологията нараства мълниеносно през годините и много популярни лица са били и все още са част от тази секта.

Актрисата Лора Прийпон започва да практикува сциентология през 1999 г. И дълго време е смятана за един от отдадените холивудски членове, но сега тя признава, че

всъщност е напуснала сектата и то преди около 5 години.

В ново интервю за последния брой на списание „Пийпъл“ (Pеople), публикуван на 17 август, актрисата открито говори за решението си. „Аз вече не практикувам сциентология. Винаги съм била с много отворено съзнание, още от дете. Отраснала съм в семейство на католици и евреи. Молила съм се в църкви и съм медитирала в храмове. Не съм практикувала сциентология вече почти пет години и тя вече не е част от живота ми“, разкрива тя.

Актрисата споделя, че сега тя и съпругът ѝ, който никога не е практикувал сциентология, предпочитат да медитират ежедневно, което ѝ е помогнало по думите ѝ: „да чуя собствения си глас“.

Ще се изненадате кои холивудски звезди са били или все още са последователи на сциентологията.

Брад Пит

Брад Пит Източник: GettyImages/Guliver

Брад Пит практикува сциентология в продължение на 3 години, след като е бил привлечен от тогавашната си приятелка Джулиет Люис през 90-те години на миналия век. Появи се информация, че докато е бил в сектата актьорът е трябвало да се „побратими“ с 15-годишно момиче, което налагало да прекарва по 5 часа на ден в гореща сауна. Това било част от „пречистването“ на Пит, което включвало освен дълги часове в сауната и витамини и упражнения.

Друга част от терапията и тренировъчната програма включвала надзорник от църквата на сциентолозите, който трябвало да крещи обиди срещу Брад Пит. Надзорникът Майкъл Малън, който напуска сциентологията след 40 години в нея и пише книгата „Промит мозък“, казва, че обиждал до такава степен русокосия холивудски любимец, че той избягал.

Том Круз

Том Круз Източник: Getty Images/Guliver

Може да се каже, че звездата от „Топ Гън“ и „Мисията невъзможна“ е лицето на сциентологията. Той влиза в сектата през 1990 г. Чрез тогавашната си съпруга Мими Роджърс. Оттогава той се издига в йерархията на сциентологията и се превръща в един от най-видните ѝ членове. Дъщеря му (осиновена по времето, когато той беше женен за Никол Кидман) Изабела Круз също написа писмо за религията и възхвалява възнаграждаващото ѝ пътуване.

Джон Траволта

Джон Траволта не използва "Туитър" по религиозни причини Източник: Getty Images/Guliver

Точно както Том Круз, така и Джон Траволта е един от най-уважаваните дългогодишни членове на сциентологията. Той практикува от 70-те години на миналия век и дори привлича и актьора Джеф Коноуей.

Кейти Холмс

Кейти Холмс Източник: ЕПА/БГНЕС

Актрисата се присъединява към сектата заради брака ѝ с Том Круз. Тя напуска при развода си с актьора през 2012 г.

Кристофър Рийв

Кристофър Рийв Източник: GettyImages/Guliver

Звездата от „Супермен“ говори за докосването си до сциентологията в своята книга „Nothing Is Impossible: Reflections on a New Life“, издадена през 2002 г. Той посещава седалището на сектата през 1975 г., но решава да не се присъединява, след като се информира по-подробно за нея.

Кърсти Али

Кърсти Али Източник: GettyImages/Guliver

Актрисата проявява интерес към сциентологията, след като се мести да живее в Лос Анджелис през 70-те години на миналия век. Тя споделя, че сектата ѝ е помогнала да преодолее зависимостта си към кокаина.

Лиза Мари Пресли

Лиза Мари Пресли Източник: GettyImages/Guliver

Въпреки че Елвис Пресли е казал: „Майната им на тези хора“, след като посетил сциентоложки център, дъщеря му влиза в сектата през 70-те години чрез майка си Присила Пресли. Лиза Мари напуска сциентологията през 2016 г., но майка ѝ и дъщеря ѝ все още са членове.

