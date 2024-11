„Танцът на Тръмп“ завладя света на спорта

Т анцът, популяризиран от новоизбрания президент Доналд Тръмп, изглежда завладява спортния свят, след като много американски спортисти в цялата страна го изиграха в чест на игрите този уикенд.

Танцът беше забелязан за първи път преди години по време на митингите на Тръмп, по време на които той се надсмиваше над своите поддръжници, като размахваше юмруци и ги движеше заедно с тялото си. Миналия месец той стана още по-опулярен, когато реши да прекрати предизборната си среща и вместо това в продължение на повече от 40 минути пускаше някои от любимите си музикални произведения, поклащайки се и танцувайки на митингови щампи като „YMCA“ на The Village People

The Trump dance has gone globally rival 😁🇺🇸pic.twitter.com/qsb7qME1NC — Melissa Tate (@TheRightMelissa) November 18, 2024

И в седмиците след историческото преизбиране на Тръмп в Белия дом този танц се използва за отбелязване на големи игри, удари и победи на американските спортисти - необичайно публично честване на бъдещия президент от спортни звезди, което не се случваше много по време на първия му мандат.

За първи път това започна през уикенда след преизбирането на Тръмп, когато защитникът на Сан Франциско Ник Боса - публичен поддръжник на Тръмп - отпразнува с танца при победата на Niners през 10-ата седмица над Tampa Bay Buccaneers.

Към Боса се присъединиха няколко съотборници в танца, а когато го попитаха какво го е вдъхновило, той каза: „Мисля, че знаете отговора на този въпрос.“

„Всички момчета искаха да го направя. Аз дори нямах намерение да го направя, но момчетата ми го напомниха. И беше забавно“, каза Боса пред репортерите, по информация на San Francisco Chronicle.

Trump’s signature dance is now a global phenomenon as athletes adopt the move in droves https://t.co/qSu7mA8rpb pic.twitter.com/obCxfRByJI — New York Post (@nypost) November 18, 2024

Това се случи само няколко седмици, след като Боса прекъсна интервюто на съотборниците си след мача, за да покаже подкрепата си за Тръмп на президентските избори през 2024 г. с шапка, украсена с лозунга Make America Great Again (Направи Америка отново велика) - действие, за което беше глобен с 11 255 долара от НФЛ за правене на политически изявления на терена.

На UFC 309 в събота, с присъствието на Тръмп, Джон Джоунс отбеляза запазването на титлата си в тежка категория, като изтанцува танца на ринга.

След това Джоунс се отправи към новоизбрания президент, като двамата се ръкуваха и Джоунс позволи на Тръмп да държи пояса му за титлата в тежка категория.

В неделя в НФЛ имаше многобройни изпълнения на „танца на Тръмп“, като го изпълниха За'Дариус Смит, Райдърс Брок Боуърс и Тенеси Титанс Калвин Ридли.

Бауърс беше попитан от автора на USA Today Сафид Дийн за изпълнението на танца след мача и каза: „Виждал съм всички да го правят. Гледах снощи двубоя на UFC и Джон Джоунс го направи. Харесва ми да гледам UFC, така че го видях и си помислих, че е готино“.

Според Дийн след отговора „Рейдърс“ са прекратили присъствието на Бауърс след мача.

Британският голфър Чарли Хъл също изпълни танца, вървейки по фарватера в голф клуба „Пеликан“ във Флорида по време на събитието The ANNIKA в неделя.

Двойни стандарти?

Използването на танца от спортистите е значителна промяна в сравнение с предишни години, когато използването на политическа иконография от професионалните спортисти често беше критикувано от мнозина.

В миналото спортисти като Колин Кеперник, Леброн Джеймс и други бяха набеждавани за публичните си позиции по социални или политически въпроси, докато нарастващата популярност на танца на Тръмп предполага промяна на ветровете.

А според консервативния колумнист Скот Дженингс, говорещ по CNN, „Защо да не го правят? Тръмп се завърна, Америка се завърна и отново е готино да бъдеш републиканец“.

Joy and vibes: Trump’s signature dance takes post-election nation by stormhttps://t.co/m66uHbeMhS pic.twitter.com/XhjoDBb9S2 — The Washington Times (@WashTimes) November 20, 2024

Обратно, сътрудникът на Fox News Джесика Тарлов заяви, че това може да е чувство за двойни стандарти.

„Предполагам, че стигнахме до онази част от ерата на Тръмп, в която преминахме отвъд „млъкни и дриблирай“ и сега е фантастично спортистите да говорят за политиката си“, каза Тарлов по Fox News.

