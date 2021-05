Събират ли се Бен Афлек и Дженифър Лопес

Б ен Афлек заведе бившата си любима Дженифър Лопес на романтична почивка в луксозен ски курорт в Монтана, където актьорът притежава собствена хижа, съобщава британското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Вестникът публикува ексклузивни снимки, на които 48-годишният Афлек и 51-годишната Лопес изглеждат спокойни и сякаш се чувстват изключително комфортно в компанията си, докато се возят в джип, който актьорът шофира.

Твърди се, че Бен Афлек притежава хижа в клуб Йелоустоун в Биг Скай, Монтана,

в която често ходеше на семейни ваканции с бившата си съпруга Дженифър Гарнър и трите им деца – Вайълет на 15 г., Серафина на 12 и Самюъл на 9 години. Смята се, че именно там той е завел и бившата си изгора Дженифър Лопес.

Според източници двамата са прекарали около седмица в курорта и са били „сами“ по време на престоя си в курорта. Бен и Дженифър за втори път са уловени от папараците заедно в рамките само на малко повече от седмица.

