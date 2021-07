Експерт: Светът е изправен пред "антибиотичен апокалипсис"

С ветът е изправен пред "антибиотичен апокалипсис" заради устойчивостта на бактериите, предупреди бившият британски главен лекар д-р Сали Дейвис, цитирана от Eurekalert.

Антимикробната или антибиотична резистентност може да се окаже "камбанния звън, известяващ смъртта на съвременната медицина" и да доведе до "антибиотичен апокалипсис", обяви тя преди началото на Европейския конгрес по клинична микробиология и инфекциозни болести, пише БТА. Форумът започва днес и ще продължи до понеделник.

Antimicrobial resistance happens when drugs such as antibiotics or antivirals become less effective at treating infections.



We asked UK AMR envoy Professor Dame Sally Davies to explain more in 60 seconds 👇@UKAMREnvoy pic.twitter.com/iXWFqXaPA8