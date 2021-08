Днес е Световният ден на слона! Защо този бозайник е застрашен

Д нес отбелязваме Световния ден на слона.

По този повод над сто организации по света провеждат различни събития и медийни кампании, в които участват милиони хора.

Happy #WorldElephantDay ! 🐘 🎉 We'll be watching these baby elephants on repeat pic.twitter.com/8eA6b29FOf

В естествени условия в наши дни слоновете обитават райони от Субсахарска Африка, Южна и Югоизточна Азия.

Обявени са за застрашен вид поради загуба на местообитанията им заради човешката дейност и бракониерите, които избиват слоновете, за да търгуват с бивните им, пише Sinoptik.bg.

1940: 🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘 3M

1980: 🐘🐘🐘🐘 1.5M

2021: 🐘 444K



This #WorldElephantDay, let us all reflect on the importance of protecting & preserving #biodiversity. We must act #ForNature now. pic.twitter.com/GKNrgSXtdG