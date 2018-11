След почти 40 години забрана за посещаване на на футболен мач на живо, стотици жени бяха допуснати до спортното събитие, пишат колегите от Gong.

Това се е случило на финала на Азиатската шампионска лига в Техеран.

Този „жест“ се разглежда като евентуално прекратяване на забраната от преди повече от 35 години на жените да наблюдават футболни двубои.

Повечето от присъстващите на стадиона са жени и близки на футболистите.

Те проследиха срещата между местния отбор Персеполис и японския Кашима. На стадион „Азади“ имаше повече от 80 хиляди фенове.

Дамите от Иран са били отделени в определена част на съоръжението, а преди влизането се преминали три проверки за безопасност.

Според агенциите, около 500 жени са се осмелили да влязат на мача.

От ФИФА работят с Иран, в опит да сложат край на забраната. Ръководителят на Световната футболна централа Джани Инфантино също присъства на двубоя, заедно с министъра на спорта на Иран Масуд Солантафар.

През март тази година 35 жени бяха задържани, защото се опитаха да влязат на футболен двубой.

Японският Кашима Антлърс спечели трофея за първи път в историята си и ще участва на Световно клубно първенство. Двубоят в Техеран завърши 0:0, но японците бяха спечелили с 2:0 в първата среща у дома.

Със сигурност обаче за световните медии случващото се на трибуните е беше много по-важно от случващото се на терена.

What is Hot in the World: Iran lets women attend soccer match, ending decades-old ban https://t.co/75lIvBTeyk pic.twitter.com/KvEENJWGvi