Стотици мъртви риби бяха открити в Южна Испания

С тотици риби бяха открити мъртви на различни плажове в солената лагуна Мар Менор в автономната област Мурсия в югоизточната част на Испания.

Рибите бяха намерени в понеделник. Според експертите причината за измирането на рибите не е свързана с липсата на достатъчно кислород, за да дишат, или с изхвърляне на токсични вещества.

Основната хипотеза е жегата, която обхвана от дни почти цялата територия на Испания.

Anger and sadness as dead fish wash up on the shores of Mar Menor beaches: https://t.co/8dyjRLJVpX pic.twitter.com/KYWkn45jur