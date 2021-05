Стивън Сегал стана партиен член в Русия

А мериканският актьор Стивън Сегал, който е специален представител на руското външно министерство по руско-американските хуманитарни връзки, в събота официално ще стане член на руската партия "Справедлива Русия - за истината" и ще се занимава с екологични въпроси, съобщи ТАСС, като цитира информация от пресслужбата на партията.

Преди това Сегал бил член на партията "За истината", а сега заедно с формацията се присъединява към "Справедлива Русия - за истината", става ясно от информацията от пресслужбата.

Оттам уточнили, че Сегал не възнамерява да се кандидатира за депутат, тъй като има американско гражданство.

Актьорът получи руско гражданство през ноември 2016 г.

Steven Seagal is joining the Just Russia/For Truth Party (they merged last year). I am so, so, so excited for a future Zakhar Prilepin - Seagal collaboration.https://t.co/XTKk6ACrdE