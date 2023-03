Специалисти: Пийте разнообразни червени вина

Ч ервеното вино се отразява добре не само на сърцето, но и на храносмилателната система и за да извлекат максимална полза, любителите му е добре да пият различни сортове, съобщи в. "Дейли мейл".

Различните сортове, дори тези, които не са популярни, съдържат разнообразни фитохимикали, обяснява Тим Спектър, професор по генетична епидемиология от Кингс колидж, Лондон.

🍷 Diversity is good for your gut and wine is no different.@timspector advises drinkers to vary the types of red wine to boost gut health.



😴 He also says to avoid wine after dinner to protect your sleep.



