Заради тумор в мозъка: Англичанин започна да мисли и говори само на френски

А нгличанин разказва как след припадък, предизвикан от мозъчен тумор, е започнал да говори и мисли само на френски език. Маркъс Джоунс от Гленротес, Файф, започва да изпитва главоболие през септември миналата година, малко след раждането на сина му Финик. Първоначално му е поставена диагноза епилепсия, но при сканиране е открит тумор в тилния лоб. Страничните ефекти включват проблеми със зрението, загуба на паметта и мозъчна мъгла.

По време на един от пристъпите той губи способността си да говори английски.

Първоначално г-н Джоунс е диагностициран с епилепсия, но по-късно при сканиране е открит тумор в тилния дял. Тилният дял е центърът на мозъка за обработка на зрителни сигнали и г-н Джоунс е изправен пред опасността да загуби зрението си, когато туморът бъде отстранен по хирургичен път.

24-годишният г-н Джоунс казва: "Беше ужасяващо, виждах приятелката си и се опитвах да ѝ кажа, че имам пристъп, но можех да мисля и говоря само на френски.

Zut alors! British father reveals he could only speak in FRENCH after suffering seizure https://t.co/yZdvJOPjOs